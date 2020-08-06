Общество

Депутаты гордумы Денис Иванов и Сергей Колосов присоединились к акции «Лучший друг»

Сторонники партии «Единая Россия» в Пскове инициировали проведение акции «Лучший друг», которая приурочена ко всемирному Дню бездомных животных. В рамках акции проводится сбор нефинансовых пожертвований для приютов и пунктов передержки. Это может быть корм для собак, медикаменты, хозяйственные или зоотовары. Также в рамках акции предлагается принять участие в оказании помощи в уборке территории и выгуле собак, взять кураторство над животными, находящимися в приюте, или забрать домой понравившегося четвероногого друга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», члены фракции единороссов в Псковской городской думе Денис Иванов и Сергей Колосов первыми присоединились к акции и принесли мешки с сухим кормом для собак. Корм будет передан в приют для бездомных собак «Шанс».

«Мы с коллегой - истинные собаководы: у Сергея - две собаки у меня - три. Не могли остаться в стороне. Акция «Лучший друг» проводится для привлечения внимания к проблемам приютов и помощи им для содержания животных. В то же время хочется обратить внимание на ситуации, когда люди заводят собак, поиграются и выбрасывают на улицу, когда надоест. В ритме современной жизни многие забыли, что есть животные, что о них нужно заботиться, а если взял домой, то несешь за них ответственность», - отметил Денис Иванов.

Присоединиться к акции «Лучший друг» могут все желающие. С 11 по 15 июля нефинансовую помощь можно принести по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, 9 (общественная приемная «Единой России»). Из еды это могут быть крупы (только рис или гречка), макароны, творог, кефир, потроха, кура (шеи,головы,лапы), сухой корм, паштеты. Из медикаментов в приютах для собак и пунктах передержки требуются бинты, стерильные салфетки, пеленки, антигистаминные, заживляющие мази, хлородиксидин. Из хозяйственных и зоотоваров – тазы, ведра, моющие средства, губки, мешки для мусора, перчатки резиновые и тканевые, совки и щетки для улицы, лопаты, поводки, ошейники, игрушки, лежанки. Эти пожертвования также будут переданы в приют для бездомных собак.

Всемирный день бездомных животных отмечается ежегодно в третью субботу августа. В этом году он выпал на 15 августа.