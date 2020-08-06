Общество

Пролет спутников Starlink запечатлели над Мирожским монастырем

Пролет спутников Starlink L9 над Спасо-Преображенским Мирожским монастырем в Пскове запечатлел астроном-любитель Петр Митрофанов 11 августа, сообщается в группе любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Спутники попали в кадр в период времени с 3:18 до 3:21. «Пролет спутников хорошо заметен невооруженным глазом», - отметил Петр Митрофанов.

«В ближайшую ночь пролеты спутников серии Starlink L9 можно наблюдать в Пскове в южной стороне неба в 2:25 в юго-восточной стороне неба и в 4:00 в южной стороне неба», - добавил он.

Расписание пролетов для Пскова можно посмотреть здесь.

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Starlink - это глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.