Общество

Губернатор поздравил жителей Печорского района с 76-й годовщиной освобождения от захватчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Печорского района с 76-й годовщиной освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Фотографии газеты «Печорская правда»

«Ровно 76 лет назад советские войска в ходе Тартуской операции освободили Печорскую землю от фашистской оккупации, - напомнил глава региона. - Долгие три года глубоко в тылу происходило противостояние: карательные отряды фашистов устраивали облавы на партизан, уничтожали национальные меньшинства и советских граждан, создавали лагеря, где люди, живя под открытым небом, погибали от голода и холода. В противовес им местные жители боролись за свою свободу, участвуя в партизанских и подпольных отрядах».

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что братия Псково-Печерского монастыря также не была в стороне, помогая военнопленным, престарелым и нуждающимся людям как продуктами, так и словами духовной поддержки. «Только общими усилиями жители Печорского района смогли отвоевать свободу и независимость, прогнать врага с родной земли», - подчеркнул он.

«В этот день особые слова благодарности мы говорим ветеранам за их военные и трудовые подвиги. С каждым годом живых героев становится всё меньше. Но мы, их потомки, всегда будем помнить, какими жертвами и трудами была добыта Великая Победа», - добавил Михаил Ведерников и пожелал жителям Печорского района здоровья, счастья, удачи и благополучия.

11 августа у мемориалов в память о героях Великой Отечественной войны, установленных в муниципалитете, состоялись торжественные церемонии возложения цветов и гирлянд воинской славы. Основной митинг прошел у мемориального комплекса «Стелла» в Печорах. Здесь была отслужена заупокойная лития, после чего представители региональной и районной власти, а также жители муниципалитета почтили память защитников района.

На городском братском захоронении в памятный день состоялась торжественная церемония погребения останков 23-х воинов, павших при освобождении муниципалитета.

К праздничным мероприятиям также приурочены подведение итогов сетевого конкурса «Солдатам войны посвящается…», виртуальное путешествие по Печорскому краю и ряд мероприятий, подготовленных Печорской районной библиотекой.