Мини-выставка новых находок археологов откроется в Пскове 17 августа, сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.
«Все ближе День археолога и наш традиционный обзор находок текущего полевого сезона. Самые интересные вещи из раскопов 2020 года занимают свои места в витринах», - рассказали археологи.
Посетить выставку в указанный день смогут все желающие по предварительной записи и при соблюдении всех требований безопасности. Предварительная запись начнется с 13 августа по телефону 72-09-21.
Археологический центр Псковской области находится по адресу: Псков, улица Герцена, 1.