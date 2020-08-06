Общество

Выставка новых находок археологов откроется в Пскове 17 августа

Мини-выставка новых находок археологов откроется в Пскове 17 августа, сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«Все ближе День археолога и наш традиционный обзор находок текущего полевого сезона. Самые интересные вещи из раскопов 2020 года занимают свои места в витринах», - рассказали археологи.

Посетить выставку в указанный день смогут все желающие по предварительной записи и при соблюдении всех требований безопасности. Предварительная запись начнется с 13 августа по телефону 72-09-21.

Археологический центр Псковской области находится по адресу: Псков, улица Герцена, 1.