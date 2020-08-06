Диетолог назвала способы снизить вред от шашлыка

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала о том, как снизить вред от употребления шашлыка.
Специалист подчеркнула, что в первую очередь шашлык необходимо есть в умеренных количествах, поскольку животный белок плохо усваивается в организме в больших объемах. Нурия Дианова обратила внимание на то, что это может провоцировать развитие предракового состояния, в частности хронических запоров и колитов, пишет РИА Новости.
Кроме этого, диетолог порекомендовала дополнять мясо свежими огурцами и зеленью, что позволит нивелировать эффект канцерогенной корочки.