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Диетолог назвала способы снизить вред от шашлыка

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова рассказала о том, как снизить вред от употребления шашлыка.





Специалист подчеркнула, что в первую очередь шашлык необходимо есть в умеренных количествах, поскольку животный белок плохо усваивается в организме в больших объемах. Нурия Дианова обратила внимание на то, что это может провоцировать развитие предракового состояния, в частности хронических запоров и колитов, пишет РИА Новости.

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Кроме этого, диетолог порекомендовала дополнять мясо свежими огурцами и зеленью, что позволит нивелировать эффект канцерогенной корочки.