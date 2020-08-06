Общество

«Юные спецназовцы» посетили музей ретротехники в Печорском районе

Ребята из летнего профильного лагеря «Юный спецназовец» посетили музей ретротехники под открытым небом в деревне Тешевицы Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В музее на участке площадью 5 тысяч квадратных метров представлены многочисленные автомобили преимущественно советского производства. Некоторые автораритеты на ходу и участвуют в парадах. Также есть экземпляры, которые ждут восстановления.

В старинном амбаре, сложенном из местного известняка, гости смогли познакомиться с различными вещами ушедшей эпохи - патефоном, пионерским горном, телефоном и прочими любопытными экспонатами.

Владелец музея - коллекционер и любитель ретротехники, бывший военный танкист Александр Попов.

Мероприятие организовали Общественный совет при УМВД России по Псковской области совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков.