Общество

Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по размеру зрачков

Размер зрачков может указывать на риск скорой смерти у пациентов с сердечной недостаточностью. К такому выводу пришли ученые по итогам наблюдений за группой из 870 человек, которых позже разделили на пациентов с большими и маленькими зрачками.

Выяснилось, что страдающие сердечной недостаточностью с маленькими зрачками умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были больше, пишет РИА Новости. Помимо этого, почти с 50-процентной вероятностью они попадали в больницу снова, тогда как пациенты с большими зрачками возвращались туда в 28 процентах случаев.

«Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью», - отмечают ученые.

Исследование специалистов опубликовано в журнале ESC Heart Failure.