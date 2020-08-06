Общество

Авиасообщение между Псковом и Симферополем запустят 18 августа

Авиасообщение между Псковом и Симферополем запустят 18 августа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото из Instagram-аккаунта Михаила Ведерникова

«С 18 августа авиакомпания «РусЛайн» начнет полеты по маршруту Псков - Симферополь, - отметил глава региона. - Продажа билетов уже открыта. Ценовой диапазон 6-7 тысяч рублей».

«Еще одно востребованное направление для аэропорта имени княгини Ольги. Всем выбравшим это направление - отличного отдыха и добро пожаловать!» - добавил Михаил Ведерников.

Планировалось, что авиасообщение между Псковом и Симферополем запустят с 1 августа.