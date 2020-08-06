Псковских школьников приглашают познавательно отдохнуть в «IT-куб.Псков»

С 15 августа в Центре цифрового образования «IT-куб.Псков» открывается двухнедельная образовательная смена «Сберкампус», где школьники в возрасте от 12 до 18 лет смогут бесплатно отдохнуть, познакомиться с самыми современными технологиями и реализовать творческие IT-проекты, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.
Ребятам предлагается поучаствовать в реализации следующих проектов:
Финансирование обучения осуществляется ПАО «Сбербанк России» совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и администрацией Псковской области.
Регистрация на участие в «Сберкампусе».
Отметим, что в прошедшем учебном году в Центре цифрового образования «IT-куб.Псков» прошли обучение более 400 школьников города Пскова. В период самоизоляции обучение проходило с использованием региональной образовательной платформы «Цифровой урок», позволяющей проводить занятия в режиме онлайн, готовить видеоуроки прямо в браузере и взаимодействовать с учениками даже при невысоких скоростях интернет.
Наряду с региональной системой электронных журналов и дневников, система «Цифровой урок» стала самым востребованным педагогами и учащимися ресурсом.
В июне 2020 года «IT-куб.Псков» провел онлайн - интенсивы #ЛетоВКубе, которые позволили охватить современными техническими программами дополнительного образования более 100 учащихся Псковской области. В новом учебном году планируется продолжить начатую в июне практику обучения программированию, системному администрированию, цифровизации в сфере туризма и краеведения в онлайн-режиме с участием учащихся и педагогов региона.
Также Центр цифрового образования «IT-куб» планирует открытие новых актуальных направлений, в частности уже начата работа по подготовке направлений «Цифровой туризм и краеведение», «Спортивное программирование», «Управление роботами».
Занятия по очным образовательным программам в «IT-куб.Псков» начнутся в сентябре, запись доступна с использованием системы «Навигатор дополнительного образования Псковской области».