Общество

Псковских школьников приглашают познавательно отдохнуть в «IT-куб.Псков»

С 15 августа в Центре цифрового образования «IT-куб.Псков» открывается двухнедельная образовательная смена «Сберкампус», где школьники в возрасте от 12 до 18 лет смогут бесплатно отдохнуть, познакомиться с самыми современными технологиями и реализовать творческие IT-проекты, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.

Ребятам предлагается поучаствовать в реализации следующих проектов:

с использованием программирования на Python и искусственного интеллекта ребята запрограммируют умный автомобиль, способный «видеть» трассу, понимать знаки и шлагбаумы (группа «Обучение автопилота» (14-18 лет).

спроектировать в 3D и изготовить с применением 3D-принтера, а затем запустить модель ракеты (группа «Мой летательный аппарат» (10-14 лет);

научиться готовить фото, аудио и видеоинформацию об интересных местах своего города и размещать ее на общедоступной интерактивной карте (группа «Картография и урбанистика: DataScout» (12-17 лет);

создавать увлекательные карты-путеводители по городу для своих сверстников с использованием геоинформационных систем и издавать их с использованием мини-типографии (группа «Картография и урбанистика: Моя собственная карта» (12-18 лет);

разрабатывать и программировать систему автоматики, управляющую освещением, микроклиматом и другими параметрами (группа «Умный дом» (12-16 лет);

решать практические задачи с использованием геоинформационных систем («Картография и урбанистика: Создание карт Изохрон»).

Финансирование обучения осуществляется ПАО «Сбербанк России» совместно с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и администрацией Псковской области.

Занятия будут проводить опытные педагоги в неформальном, игровом и творческом формате с 15 по 28 августа с 10 до 14 часов ежедневно по адресу: Псков, ул. Кузнецкая, 13.

Регистрация на участие в «Сберкампусе».

Отметим, что в прошедшем учебном году в Центре цифрового образования «IT-куб.Псков» прошли обучение более 400 школьников города Пскова. В период самоизоляции обучение проходило с использованием региональной образовательной платформы «Цифровой урок», позволяющей проводить занятия в режиме онлайн, готовить видеоуроки прямо в браузере и взаимодействовать с учениками даже при невысоких скоростях интернет.

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Платформой, созданной псковскими разработчиками, воспользовались более 20 000 педагогов и учащихся образовательных организаций области.

Наряду с региональной системой электронных журналов и дневников, система «Цифровой урок» стала самым востребованным педагогами и учащимися ресурсом.

В июне 2020 года «IT-куб.Псков» провел онлайн - интенсивы #ЛетоВКубе, которые позволили охватить современными техническими программами дополнительного образования более 100 учащихся Псковской области. В новом учебном году планируется продолжить начатую в июне практику обучения программированию, системному администрированию, цифровизации в сфере туризма и краеведения в онлайн-режиме с участием учащихся и педагогов региона.

Также Центр цифрового образования «IT-куб» планирует открытие новых актуальных направлений, в частности уже начата работа по подготовке направлений «Цифровой туризм и краеведение», «Спортивное программирование», «Управление роботами».

Занятия по очным образовательным программам в «IT-куб.Псков» начнутся в сентябре, запись доступна с использованием системы «Навигатор дополнительного образования Псковской области».