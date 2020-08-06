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Общество

Более 20 млн человек в мире заразились коронавирусом

11.08.2020 23:59|ПсковКомментариев: 0

20 млн 166 тысяч 415 человек в мире заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующую информацию в 22:35 11 августа опубликовал университет Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в США (5 млн 124 тысячи 50), Бразилии (3 млн 57 тысяч 470), Индии (2 млн 268 тысяч 675), России (895 тысяч 691) и Южной Африке (563 тысяч 598).

В результате заражения коронавирусом в мире скончались 738 тысяч 266 человек, выздоровели - 12 млн 388 тысяч 925 пациентов.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины против коронавируса.

Теги: #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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