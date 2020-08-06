Общество

Названы отрасли с максимальным риском увольнений

В сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли числится больше всего работников, над которыми нависла угроза увольнения. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минтруда.

Минимальные риски лишиться места у тех, кто работает в сфере логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, а также в металлургии.

Общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан, сказали в министерстве. Трудятся по найму в стране 54,3 млн человек, то есть в абсолютном выражении это примерно о 217 тыс. сотрудников.

В службах занятости на начало августа зарегистрированы 3,3 млн безработных, год назад их численность составляла только 0,7 млн человек, также сообщили в Минтруде.