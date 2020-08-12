Общество

Синоптики сравнили похолодание в России с «генеральной репетицией осени»

Синоптики сравнили похолодание в европейской части России с «генеральной репетицией осени». Летний температурный режим сохранится только в южных широтах.

12 августа в центральной России и Черноземье температура будет находиться в пределах +20°C, сообщает метеоцентр «Фобос». На севере центральной части страны, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже +15°C, а на крайнем северо-востоке столбик термометра не поднимется выше отметки в +10°C.

«В такой ситуации на всей территории Европейской России продолжат идти осадки, - отмечают синоптики. - Они не будут отличаться высокой интенсивностью, и лишь кое-где в Поволжье выльется более десяти миллиметров за сутки. Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег!».

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По прогнозам метеорологов, похолодание продлится недолго - холодный воздух, занесенный в регион в результате «арктического вторжения», сам создает почву для скорого потепления.