Общество

Почта России обновляет автопарк в Псковской области

Почта России обновляет автопарк в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УФПС.

В этом году на почтовые маршруты региона выйдут 12 новых автомобилей. В августе в автопарк Псковской области уже поступило 4 автомобиля марки Lada Largus, планируется поставка еще 8 автомобилей марки УАЗ.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки растет спрос на услуги курьерской доставки. Для развития курьерской службы в Псковскую область уже поступило 4 автомобиля марки Lada Largus с грузоподъемностью 750 кг. Почта России получила от ВТБ Лизинг льготные условия для покупки Lada Largus. Это позволило в короткие сроки заключить лизинговый договор и поддержать российскую автомобильную промышленность.

Новые автомобили по своим техническим характеристикам адаптированы под перевозку почтовых отправлений.

«Обновление автотранспортного парка - одно из ключевых направлений развития почтовой логистики. Почта России - единственное предприятие в области, которое доставляет почтовые отправления даже в самые труднодоступные населенные пункты. Новые автомобили помогут ускорить доставку в удаленные районы», - прокомментировал директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.