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Общество

«Псковские тепловые сети» обновили сайт и появились в Instagram

12.08.2020 10:58|ПсковКомментариев: 0

У муниципального предприятия Пскова «Псковские тепловые сети» обновился официальный сайт предприятия (http://www.pts.pskov.ru/test/). Об этом сообщили в администрации Пскова.

На обновленном сайте предприятия можно найти информацию о предприятии и его деятельности (контактные телефоны, электронную почту, место расположения). Есть возможность задать вопрос на интересующую тему, зарегистрироваться и оплачивать услуги горячего водоснабжения и тепловой энергии прямо из дома, отслеживать самые последние новости об отключениях горячего водоснабжения. Пользователи в режиме реального времени наблюдать за ходом плановых и неплановых работ.

Официальный сайт предприятия имеет и мобильную версию.

Псковские тепловые сети Инстаграм

А еще у предприятия появилась страничка в Instagram https://instagram.com/teploseti_pskov, где можно следить за жизнью предприятия и его последними новостями, просто ежедневно листая ленту новостей.

Теги: #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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