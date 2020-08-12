Общество

Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

Коронавирус подтвердили за сутки у 37 жителей Псковской области, общее число инфицированных возросло до 4038. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Хотя в целом за прошлую неделю число заболевших сократилось более чем на четверть, заболевание по-прежнему представляет опасность для каждого из нас, - отметил он. - В случае перехода на третий этап снятия ограничений, контроль за соблюдением всех требований Роспотребнадзора будет усилен».

Всего от коронавируса избавили 2858 пациентов, за сутки - 8. Скончались - 58.

«У нас есть возможность вернуться к привычному образу жизни только в том случае, если мы будем следить за своим здоровьем и следовать всем необходимым мерам предосторожности. Берегите себя!» - добавил Михаил Ведерников.

Специалисты провели в регионе 70628 исследований на коронавирус, за сутки было сделано 627 тестов.

