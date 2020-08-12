Общество

20 тонн французского сливочного масла не прошли проверку на границе в Псковской области

На российско-латвийском участке государственной границы РФ, в МАПП «Убылинка» в Псковской области должностными лицами управления Россельхознадзора запрещен ввоз в страну 20 тонн сливочного масла, следующего из Франции в Республику Казахстан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе проведения документарной проверки подконтрольной продукции государственным инспектором управления Россельхознадзора было выявлено оформление ветеринарного сертификата страны-экспортера на бумажном носителе без соответствующих элементов защиты, позволяющих минимизировать риски фальсификации документов.

Кроме того, на грузовом отсеке транспортного средства отсутствовала пломба, которая гарантирует безопасное перемещение и обеспечивает сохранность товара во время перевозки.

Ввоз 20 тонн французского масла на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза в Республику Латвия.