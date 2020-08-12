Общество

11 участников войны получили мобильные телефоны в Печорском районе

В Печорском районе, в рамках празднования 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоялась акция «Телефоны фронтовикам». Одиннадцать участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили в подарок мобильные телефоны, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единая Россия».

Вручали телефоны фронтовикам секретарь местного отделения партии Владимир Глотко, глава Печорского района Сергей Тарасик, активисты «Единой России», МГЕР и всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Также ветеранам вручили благодарственные письма от секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского.

Первым в Печорском районе телефон с пожизненной бесплатной мобильной связью получил Виктор Халласаар. За свой боевой путь он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945».

Участники акции с почетной миссией также посетили проживающих в районе фронтовиков. Среди них - Евгений Бабушечников, Дмитрий Воронков, Ефросинья Егорова, Ольга Зуева, Василий Кивик, Надежда Михайлова, Иван Панин, Владимир Синильников, Василий Тимофеев, Николай Ястребов.

В ответ вручавшие получили слова благодарности. Фронтовики говорили, что им приятно участие в акции молодежи.

«Вручили участникам Великой Отечественной войны, проживающим в нашем районе, новые мобильные телефоны с пожизненной бесплатной мобильной связью и кнопкой экстренного вызова, куда можно внести номер близкого родственника или необходимой службы. Благодарить и не забывать фронтовиков нужно. Важно, чтобы молодое поколение помнило подвиг нашего народа», - отметил Тарасик.

В рамках празднования 76-й годовщины освобождения Печорского района от немецко-фашистских захватчиков состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу Великой Отечественной войны «Стела». На городском братском захоронении состоялась церемония погребения останков 23 воинов, павших при освобождении района.