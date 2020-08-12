Общество

Российские медики будут получать доплаты за выявление онкозаболеваний на ранних стадиях

Медицинские работники будут получать по 1 тыс. рублей за выявление онкологических заболеваний при проведении диспансеризации.

Это станет мотивацией для более тщательного осмотра и выявления заболевания на ранней стадии, сообщил в среду на брифинге министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Утвержден приказ министерства здравоохранения, подписан и зарегистрирован в Минюсте - приказ №682, это инновация в российской системе. Это дополнительные выплаты медицинским работникам по 1 тыс. рублей за выявление злокачественного новообразования при проведении диспансеризации. Тем самым мы вводим новый формат заинтересованности медицинского работника для более качественного, тщательного осмотра пациента и мотивации для раннего выявления», - сказал Мурашко.