Общество

Стало известно расписание самолетов из Пскова в Симферополь

Стало известно расписание самолетов из Пскова в Симферополь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в авиакомпании «РусЛайн».

Так, жители Псковской области смогут улететь в Симферополь вторникам и субботам на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Кроме того, «РусЛайн» продолжит летать в Калининград и Анапу дважды в неделю до 19 сентября.

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Напомним, что рейсы из Пскова в Симферополь стартуют с 18 августа.

«Мы рады объявить о запуске нового направления из Пскова и дать возможность пассажирам из этого региона застать бархатный сезон в Крыму. Также, оценив загрузку на рейсах в Калининград и Анапу, мы решили продлить выполнение полетов до 19 сентября. Не сомневаюсь в том, что многие пассажиры воспользуются услугами нашей авиакомпании и смогут провести отличный отпуск на берегу Балтийского моря или черноморских курортах», — комментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Расписание (время местное):

Рейс Маршрут Дни вылета Вылет Прилет Период выполнения 7R-959 Калининград – Псков ВТ, СБ 11:00 13:50 01.09.20 - 19.09.20 7R-959 Псков – Анапа ВТ, СБ 13:50 16:40 01.09.20 - 19.09.20 7R-960 Псков – Калининград ВТ, СБ 17:10 17:15 01.09.20 - 19.09.20 7R-959 Анапа – Псков ВТ, СБ 13:40 16:25 01.09.20 - 19.09.20 7R-967 Псков – Симферополь ВТ, СБ 17:10 20:25 18.08.20 - 29.09.20 7R-968 Симферополь– Псков ВТ, СБ 21:10 00:25 18.08.20 - 29.09.20

Продажа билетов открыта.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).