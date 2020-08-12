Стало известно расписание самолетов из Пскова в Симферополь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в авиакомпании «РусЛайн».
Так, жители Псковской области смогут улететь в Симферополь вторникам и субботам на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Кроме того, «РусЛайн» продолжит летать в Калининград и Анапу дважды в неделю до 19 сентября.
Напомним, что рейсы из Пскова в Симферополь стартуют с 18 августа.
«Мы рады объявить о запуске нового направления из Пскова и дать возможность пассажирам из этого региона застать бархатный сезон в Крыму. Также, оценив загрузку на рейсах в Калининград и Анапу, мы решили продлить выполнение полетов до 19 сентября. Не сомневаюсь в том, что многие пассажиры воспользуются услугами нашей авиакомпании и смогут провести отличный отпуск на берегу Балтийского моря или черноморских курортах», — комментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.
Расписание (время местное):
|
Рейс
|
Маршрут
|
Дни вылета
|
Вылет
|
Прилет
|
Период выполнения
|
7R-959
|
Калининград – Псков
|
ВТ, СБ
|
11:00
|
13:50
|
01.09.20 - 19.09.20
|
7R-959
|
Псков – Анапа
|
ВТ, СБ
|
13:50
|
16:40
|
01.09.20 - 19.09.20
|
7R-960
|
Псков – Калининград
|
ВТ, СБ
|
17:10
|
17:15
|
01.09.20 - 19.09.20
|
7R-959
|
Анапа – Псков
|
ВТ, СБ
|
13:40
|
16:25
|
01.09.20 - 19.09.20
|
7R-967
|
Псков – Симферополь
|
ВТ, СБ
|
17:10
|
20:25
|
18.08.20 - 29.09.20
|
7R-968
|
Симферополь– Псков
|
ВТ, СБ
|
21:10
|
00:25
|
18.08.20 - 29.09.20
Продажа билетов открыта.
Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.
Справочная информация по телефону 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный).