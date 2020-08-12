Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вечное движение жизни
Рецепт идеального вечера
Приглашает институт деловой карьеры
Собираемся в школу!
Резиновые сапоги: за и против
образование сегодня и завтра
Здесь будет город-парк
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Новая эра городской среды
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 12.08.2020 07:280 Псковичка вышла в суперфинал шоу «Кондитер» на федеральном телеканале 12.08.2020 13:520 Михаил Ведерников: Воздушно-космические силы современности способны справиться с любым вызовом 12.08.2020 13:120 Александр Котов поздравил военных летчиков с Днем Военно-воздушных сил 12.08.2020 12:570 Названы сроки поступления в Псковскую область вакцины от коронавируса 12.08.2020 12:350 Псковский медик рассказала, когда лучше привиться от гриппа 12.08.2020 12:200 Вакцина от гриппа поступит в Псковскую область в августе
 
 
 
Самое популярное 08.08.2020 10:1724 Интерактив: Пожилые супруги ползли из больницы до Ольгинского моста на глазах у равнодушных прохожих 10.08.2020 12:320 В Псковскую область придет похолодание 09.08.2020 23:177 Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске 05.08.2020 11:330 Два новых очага коронавируса зафиксированы в Псковской областной больнице 07.08.2020 19:395 В Пскове устраняют последствия хулиганской выходки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Названы сроки поступления в Псковскую область вакцины от коронавируса

12.08.2020 12:57|ПсковКомментариев: 0

В сентябре-октябре в регион может поступить вакцина от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сегодня, 12 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. По словам эксперта, в первую очередь будут привиты группы риска - медики, работники образования.

При этом непривитые люди могут быть отстранены от посещения каких-либо мест по решению главного санитарного врача. 

Врач общей практики, заведующая отделением медицинской профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова напомнила, что вакцина от коронавируса будет вводиться двухкратно.

После первого введения вакцины иммунитет еще не успевает сформироваться, и чтобы его поддержать необходимо ввести вакцину второй раз.

По словам медика, в вакцину входят своего рода усилители иммунной системы, которые позволяют поддержать иммунитет на длительный срок.

Теги: #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас ситуация в Белоруссии после президентских выборов?
В опросе приняло участие 217 человек
12.08.2020, 13:520 Михаил Ведерников: Воздушно-космические силы современности способны справиться с любым вызовом 12.08.2020, 13:460 У забывчивого великолучанина украли деньги из банкомата 12.08.2020, 13:330 В Гдовском районе наихудшие показатели по собираемости взносов на капитальный ремонт 12.08.2020, 13:250 Пскович в третий раз сел пьяным за руль и теперь может сесть за решетку
12.08.2020, 13:120 Александр Котов поздравил военных летчиков с Днем Военно-воздушных сил 12.08.2020, 13:041 Псковский аэропорт: Ваш рейс в светлое будущее задерживается 12.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом 12.08.2020, 12:570 Названы сроки поступления в Псковскую область вакцины от коронавируса
12.08.2020, 12:460 Нарушитель-таксист и водитель без прав пострадали в ДТП на Рижском проспекте 12.08.2020, 12:350 Псковский медик рассказала, когда лучше привиться от гриппа 12.08.2020, 12:280 До двух лет лишения свободы грозит псковичу за кражу велосипеда с Ольгинской набережной 12.08.2020, 12:200 Вакцина от гриппа поступит в Псковскую область в августе
12.08.2020, 12:090 Сбербанк запускает «Осеннюю акцию» с отложенным снижением ставки по потребительским кредитам 12.08.2020, 11:491 Стало известно расписание самолетов из Пскова в Симферополь 12.08.2020, 11:420 МегаФон запустил услугу «Мобильный ID» 12.08.2020, 11:380 Российские медики будут получать доплаты за выявление онкозаболеваний на ранних стадиях
12.08.2020, 11:280 В Пскове сменят подрядчика по капремонту жилого дома на Рижском проспекте 12.08.2020, 11:230 11 участников войны получили мобильные телефоны в Печорском районе 12.08.2020, 11:110 20 тонн французского сливочного масла не прошли проверку на границе в Псковской области 12.08.2020, 10:580 «Псковские тепловые сети» обновили сайт и появились в Instagram
12.08.2020, 10:510 Более 360 тысяч рублей украли мошенники у семи жителей Псковской области за сутки 12.08.2020, 10:452 «Подстрочник»: Владимир Папорт расскажет о дорожной обстановке в Пскове 12.08.2020, 10:330 Колесо обозрения в Великих Луках планируют открыть 22 августа 12.08.2020, 10:250 Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки
12.08.2020, 10:242 Жириновский призвал наградить создателей российской вакцины от коронавируса 12.08.2020, 10:160 Росгвардейцы задержали обокравшего магазин великолучанина 12.08.2020, 10:100 «Гайд-парк» с Александром Нестеруком и Ириной Ксенофонтовой о грядущей вакцинации 12.08.2020, 09:590 Почта России обновляет автопарк в Псковской области
12.08.2020, 09:510 В Красногородске будут судить обокравших юрлицо приятелей 12.08.2020, 09:464 Назван состав вакцины для профилактики коронавируса 12.08.2020, 09:300 Синоптики сравнили похолодание в России с «генеральной репетицией осени» 12.08.2020, 09:300 Пскович лишился свободы за поджог автомобиля знакомого
12.08.2020, 09:210 Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России 12.08.2020, 09:080 Два ребенка пострадали в ДТП в Порховском районе 12.08.2020, 09:011 Псковских школьников приглашают познавательно отдохнуть в «IT-куб.Псков» 12.08.2020, 08:520 Псковская область получит финансирование на реализацию программы социально-экономического развития
12.08.2020, 08:390 Эксперты рассказали как избавиться от мошеннических звонков 12.08.2020, 08:210 В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям 12.08.2020, 08:021 Кабмин предлагает снизить комиссию для предпринимателей за прием безналичных платежей 12.08.2020, 07:559 Охлобыстин заявил, что Михаил Ефремов страдает синдромом Раскольникова
12.08.2020, 07:460 Названы отрасли с максимальным риском увольнений 12.08.2020, 07:341 Композицию «Щит и меч» в Псковском кремле проверили на безопасность для туристов 12.08.2020, 07:280 Псковичка вышла в суперфинал шоу «Кондитер» на федеральном телеканале 12.08.2020, 07:150 Фонд помощи раненым и задержанным на протестах белорусам собрал миллион долларов
12.08.2020, 07:030 Россияне массово жалуются на нарушения при оформлении кредитных каникул 11.08.2020, 23:590 Более 20 млн человек в мире заразились коронавирусом 11.08.2020, 23:3614 Протестующих на проспекте Дзержинского в Минске разогнали резиновыми пулями 11.08.2020, 23:201 Александр Коновалов: Василий Казарцев - олицетворение целой эпохи арбитров
11.08.2020, 22:541 Залы самбо открылись в Верхолинской и Середкинской школах 11.08.2020, 22:453 Александр Нестерук не исключает возобновления дистанционного обучения осенью 11.08.2020, 22:1910 Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов 11.08.2020, 21:492 Авиасообщение между Псковом и Симферополем запустят 18 августа
11.08.2020, 21:392 Новый фонтан планируют установить в Пскове в 2020 году 11.08.2020, 21:274 Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по размеру зрачков 11.08.2020, 20:562 «Юные спецназовцы» посетили музей ретротехники в Печорском районе 11.08.2020, 20:3122 Супротив пиксельного князя не попрешь
11.08.2020, 20:170 Россияне смогут оформить многократные визы в Болгарию на два года 11.08.2020, 19:554 Диетолог назвала способы снизить вред от шашлыка 11.08.2020, 19:441 Госархив рассказал о действовавших 75 лет назад правилах посещения общественной бани в Пскове 11.08.2020, 19:430 Какие патроны трудно найти в Пскове для оружия, рассказали специалисты
11.08.2020, 19:303 Кинозрители выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории 11.08.2020, 19:182 Выставка новых находок археологов откроется в Пскове 17 августа 11.08.2020, 18:480 Сотрудники МЧС начали проверку систем противопожарной защиты в псковских школах 11.08.2020, 18:161 Губернатор поздравил жителей Печорского района с 76-й годовщиной освобождения от захватчиков
11.08.2020, 18:1211 Минздрав России: Вакцина не отменит масок 11.08.2020, 18:031 Об утраченной псковской церкви расскажет гость Александро-Невских онлайн-бесед 11.08.2020, 18:010 Пролет спутников Starlink запечатлели над Мирожским монастырем 11.08.2020, 17:520 В среду в Псковской области синоптики обещают до 20 градусов тепла
11.08.2020, 17:352 Депутаты гордумы Денис Иванов и Сергей Колосов присоединились к акции «Лучший друг» 11.08.2020, 17:263 Вандалы атакуют готовящийся к открытию великолукский динопарк 11.08.2020, 17:191 Эксперт рекомендовал младшим школьникам не использовать кожные спиртовые антисептики 11.08.2020, 17:103 Мусорный контейнер появился в деревне Пески Псковского района
11.08.2020, 16:573 Неравнодушных горожан просят помочь в восстановлении купели святого Пантелеимона в Пскове 11.08.2020, 16:450 Два опочанина задержаны полицией за сбыт марихуаны 11.08.2020, 16:330 Официальный курс евро снизился почти на рубль 11.08.2020, 16:264 Анна Кузыченко: Образовательные учреждения Пскова готовы к учебному году в очном режиме
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.