Общество

Названы сроки поступления в Псковскую область вакцины от коронавируса

В сентябре-октябре в регион может поступить вакцина от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сегодня, 12 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. По словам эксперта, в первую очередь будут привиты группы риска - медики, работники образования.

При этом непривитые люди могут быть отстранены от посещения каких-либо мест по решению главного санитарного врача.

Врач общей практики, заведующая отделением медицинской профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова напомнила, что вакцина от коронавируса будет вводиться двухкратно.

После первого введения вакцины иммунитет еще не успевает сформироваться, и чтобы его поддержать необходимо ввести вакцину второй раз.

По словам медика, в вакцину входят своего рода усилители иммунной системы, которые позволяют поддержать иммунитет на длительный срок.