Общество

Александр Котов поздравил военных летчиков с Днем Военно-воздушных сил

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил России с профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем Военно-воздушных сил России! Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают летчики, штурманы, ветераны военной авиации и специалисты инженерно-технических служб. Выбор профессионального пути для этих людей не случаен - это призвание, связанное с устремленностью в небо, с силой характера и любовью к Отчизне», - подчеркнул он в поздравлении.

Александр Котов отметил, что подвиги военных летчиков в годы Великой Отечественной войны - пример безмерного героизма и преданности своей стране. «Бесстрашием и высочайшим профессионализмом героев вдохновляются те, кто сегодня охраняет воздушные рубежи родины и защищает национальные интересы России», - добавил он.

«Вклад в обеспечение обороноспособности страны вносят и псковичи, несущие службу в прославленных войсках - ВВС России! От всего сердца желаю всем, чья жизнь связана с военной авиацией, здоровья благополучия и мирного неба!», - заключил Александр Котов.