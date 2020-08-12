Александр Котов поздравил военных летчиков с Днем Военно-воздушных сил

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил России с профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Александр Котов отметил, что подвиги военных летчиков в годы Великой Отечественной войны - пример безмерного героизма и преданности своей стране. «Бесстрашием и высочайшим профессионализмом героев вдохновляются те, кто сегодня охраняет воздушные рубежи родины и защищает национальные интересы России», - добавил он.
«Вклад в обеспечение обороноспособности страны вносят и псковичи, несущие службу в прославленных войсках - ВВС России! От всего сердца желаю всем, чья жизнь связана с военной авиацией, здоровья благополучия и мирного неба!», - заключил Александр Котов.