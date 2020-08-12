На организацию горячего питания в школах направят 22 млрд рублей

Правительство РФ направит 22 млрд рублей на организацию горячего питания в школах, субсидию получат в том числе и регионы, где не все школы успели подготовиться в этом плане к началу учебного года, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в среду Мишустин отметил, что соответствующие изменения вносятся в порядок распределения субсидий на горячее питание, пишет «Интерфакс».
По его словам, правительство вносит соответствующие изменения в правила распределения субсидий. «Распределим 22 млрд рублей на эти цели в текущем году, и сможем обеспечить возможность организации горячего питания с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее», - сказал премьер.
Он также поручил Минпросвещения до 20 августа совместно с регионами внести в правительство утвержденные планы-графики по приведению в надлежащее состояние тех школ, которые сегодня пока не могут организовать питание детей. «Отдельно необходимо проработать вопрос организации питания в малокомплектных школах», - добавил Мишустин.