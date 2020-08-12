Общество

На организацию горячего питания в школах направят 22 млрд рублей

Правительство РФ направит 22 млрд рублей на организацию горячего питания в школах, субсидию получат в том числе и регионы, где не все школы успели подготовиться в этом плане к началу учебного года, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

На заседании правительства в среду Мишустин отметил, что соответствующие изменения вносятся в порядок распределения субсидий на горячее питание, пишет «Интерфакс».

«Расходы регионов на организацию горячего питания для учеников младших классов с этого года будут софинансироваться из федерального бюджета. Планировалось, что субсидия станет предоставляться только тем субъектам РФ, в которых все школы без исключения могут организовать горячее питание для детей. Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели это подготовить, могли остаться без федеральной поддержки. Мы считаем это несправедливым, и правительство предложило, чтобы уже сейчас федеральные средства могли получить все школы, где есть возможность организовать питание детей», - пояснил Мишустин, добавив, что президент эту инициативу поддержал.

По его словам, правительство вносит соответствующие изменения в правила распределения субсидий. «Распределим 22 млрд рублей на эти цели в текущем году, и сможем обеспечить возможность организации горячего питания с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировалось ранее», - сказал премьер.

Он также поручил Минпросвещения до 20 августа совместно с регионами внести в правительство утвержденные планы-графики по приведению в надлежащее состояние тех школ, которые сегодня пока не могут организовать питание детей. «Отдельно необходимо проработать вопрос организации питания в малокомплектных школах», - добавил Мишустин.