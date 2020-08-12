Общество

Жители Новгородской и Псковской областей подключили более 3000 камер от «Ростелекома»

Более 3 000 камер видеонаблюдения от «Ростелекома» установили жители Новгородской и Псковской областей. При этом в 2020 году абоненты приобрели и подключили почти на 50% больше устройств, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, услуга «Видеонаблюдение» включает в себя облачный сервис видеонаблюдения и камеру - уличную или внутреннюю - с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой. В зависимости от оборудования съемка осуществляется в формате HD или FullHD.

Камера работает от сети любого интернет-провайдера и управляется через WEB-интерфейс и мобильное приложение. Пользователь всегда может наблюдать происходящее в месте установки камеры в режиме онлайн, а наличие микрофона и динамика также позволяет использовать оборудование для двусторонней трансляции голосовых сообщений. В зависимости от тарифа видеозаписи хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней.

«Обычно спрос на услугу «Видеонаблюдение» увеличивается с приходом дачного сезона, но в этом году мы наблюдали его с того момента, когда начался период самоизоляции. Многие предпочли уехать на это время за город, а наше решение как раз позволяет следить за тем, что происходит в доме или квартире во время отсутствия хозяев», - пояснила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Стоимость услуги «Видеонаблюдение» - от 350 рублей в месяц. Абоненты любой из основных услуг «Ростелекома» (домашний интернет, телевидение, домашняя телефония) имеют возможность приобрести оборудование в рассрочку.

Вместе с камерами видеонаблюдения в квартире можно установить систему для безопасности и комфорта жилья «Умный дом». Это комплексное решение «Ростелекома», которое включает датчики онлайн-оповещения об открытии дверей и окон, датчики движения, дыма, протечки, а также умные розетки, лампочки и другие устройства.