Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рецепт идеального вечера
Вечное движение жизни
Резиновые сапоги: за и против
образование сегодня и завтра
Собираемся в школу!
Приглашает институт деловой карьеры
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Псковские силовики обезвредили «террористов»
Здесь будет город-парк
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новая эра городской среды
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 12.08.2020 07:280 Псковичка вышла в суперфинал шоу «Кондитер» на федеральном телеканале 12.08.2020 15:230 Программу газификации Псковской области на 2021-2022 ожидает расширение 12.08.2020 14:570 Дипломы и памятные подарки получили участники онлайн-конкурса «Крепкая семья» в Опочецком районе 12.08.2020 14:450 На организацию горячего питания в школах направят 22 млрд рублей 12.08.2020 14:241 Жители Новгородской и Псковской областей подключили более 3000 камер от «Ростелекома» 12.08.2020 14:010 Силовики обезвредили напавших на псковское СИЗО «террористов». ФОТО
 
 
 
Самое популярное 10.08.2020 12:320 В Псковскую область придет похолодание 09.08.2020 23:177 Задержанные и раненые появились на акции протеста в Минске 11.08.2020 09:123 Певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой 10.08.2020 14:2022 Триумф батьки, или Опасная игра 09.08.2020 21:061 Виновница ДТП с автобусом на Гдовке доставлена в областную больницу
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Жители Новгородской и Псковской областей подключили более 3000 камер от «Ростелекома»

12.08.2020 14:24|ПсковКомментариев: 1

Более 3 000 камер видеонаблюдения от «Ростелекома» установили жители Новгородской и Псковской областей. При этом в 2020 году абоненты приобрели и подключили почти на 50% больше устройств, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, услуга «Видеонаблюдение» включает в себя облачный сервис видеонаблюдения и камеру - уличную или внутреннюю - с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой. В зависимости от оборудования съемка осуществляется в формате HD или FullHD.

Камера работает от сети любого интернет-провайдера и управляется через WEB-интерфейс и мобильное приложение. Пользователь всегда может наблюдать происходящее в месте установки камеры в режиме онлайн, а наличие микрофона и динамика также позволяет использовать оборудование для двусторонней трансляции голосовых сообщений. В зависимости от тарифа видеозаписи хранятся в защищенном облаке «Ростелекома» от 7 до 30 дней.

«Обычно спрос на услугу «Видеонаблюдение» увеличивается с приходом дачного сезона, но в этом году мы наблюдали его с того момента, когда начался период самоизоляции. Многие предпочли уехать на это время за город, а наше решение как раз позволяет следить за тем, что происходит в доме или квартире во время отсутствия хозяев», - пояснила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Стоимость услуги «Видеонаблюдение» - от 350 рублей в месяц. Абоненты любой из основных услуг «Ростелекома» (домашний интернет, телевидение, домашняя телефония) имеют возможность приобрести оборудование в рассрочку.

Вместе с камерами видеонаблюдения в квартире можно установить систему для безопасности и комфорта жилья «Умный дом». Это комплексное решение «Ростелекома», которое включает датчики онлайн-оповещения об открытии дверей и окон, датчики движения, дыма, протечки, а также умные розетки, лампочки и другие устройства.

Узнать больше об услуге «Видеонаблюдение» и системе «Умный дом» и заказать оборудование можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 100 0 800.
Теги: #Hitech #ростелеком #Видеокамеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас ситуация в Белоруссии после президентских выборов?
В опросе приняло участие 228 человек
12.08.2020, 15:230 Программу газификации Псковской области на 2021-2022 ожидает расширение 12.08.2020, 15:120 400 пакетов передал «Экопром» Гдову для проведения субботника в крепости 12.08.2020, 15:060 «Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом. ВИДЕО 12.08.2020, 14:570 Дипломы и памятные подарки получили участники онлайн-конкурса «Крепкая семья» в Опочецком районе
12.08.2020, 14:450 На организацию горячего питания в школах направят 22 млрд рублей 12.08.2020, 14:330 С начала 2020 года в Пскове поймали почти 300 нетрезвых водителей 12.08.2020, 14:241 Жители Новгородской и Псковской областей подключили более 3000 камер от «Ростелекома» 12.08.2020, 14:121 Свыше 11 млн рублей долгов за капремонт взыскали в 2020 году в Псковской области
12.08.2020, 14:010 Силовики обезвредили напавших на псковское СИЗО «террористов». ФОТО 12.08.2020, 13:520 Михаил Ведерников: Воздушно-космические силы современности способны справиться с любым вызовом 12.08.2020, 13:460 У забывчивого великолучанина украли деньги из банкомата 12.08.2020, 13:331 В Гдовском районе наихудшие показатели по собираемости взносов на капитальный ремонт
12.08.2020, 13:250 Пскович в третий раз сел пьяным за руль и теперь может сесть за решетку 12.08.2020, 13:120 Александр Котов поздравил военных летчиков с Днем Военно-воздушных сил 12.08.2020, 13:043 Псковский аэропорт: Ваш рейс в светлое будущее задерживается 12.08.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Владимиром Папортом
12.08.2020, 12:570 Названы сроки поступления в Псковскую область вакцины от коронавируса 12.08.2020, 12:460 Нарушитель-таксист и водитель без прав пострадали в ДТП на Рижском проспекте 12.08.2020, 12:350 Псковский медик рассказала, когда лучше привиться от гриппа 12.08.2020, 12:280 До двух лет лишения свободы грозит псковичу за кражу велосипеда с Ольгинской набережной
12.08.2020, 12:201 Вакцина от гриппа поступит в Псковскую область в августе 12.08.2020, 12:090 Сбербанк запускает «Осеннюю акцию» с отложенным снижением ставки по потребительским кредитам 12.08.2020, 11:491 Стало известно расписание самолетов из Пскова в Симферополь 12.08.2020, 11:420 МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»
12.08.2020, 11:380 Российские медики будут получать доплаты за выявление онкозаболеваний на ранних стадиях 12.08.2020, 11:280 В Пскове сменят подрядчика по капремонту жилого дома на Рижском проспекте 12.08.2020, 11:230 11 участников войны получили мобильные телефоны в Печорском районе 12.08.2020, 11:110 20 тонн французского сливочного масла не прошли проверку на границе в Псковской области
12.08.2020, 10:580 «Псковские тепловые сети» обновили сайт и появились в Instagram 12.08.2020, 10:510 Более 360 тысяч рублей украли мошенники у семи жителей Псковской области за сутки 12.08.2020, 10:453 «Подстрочник»: Владимир Папорт расскажет о дорожной обстановке в Пскове 12.08.2020, 10:330 Колесо обозрения в Великих Луках планируют открыть 22 августа
12.08.2020, 10:250 Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 12.08.2020, 10:243 Жириновский призвал наградить создателей российской вакцины от коронавируса 12.08.2020, 10:160 Росгвардейцы задержали обокравшего магазин великолучанина 12.08.2020, 10:100 «Гайд-парк» с Александром Нестеруком и Ириной Ксенофонтовой о грядущей вакцинации
12.08.2020, 09:590 Почта России обновляет автопарк в Псковской области 12.08.2020, 09:510 В Красногородске будут судить обокравших юрлицо приятелей 12.08.2020, 09:466 Назван состав вакцины для профилактики коронавируса 12.08.2020, 09:300 Синоптики сравнили похолодание в России с «генеральной репетицией осени»
12.08.2020, 09:300 Пскович лишился свободы за поджог автомобиля знакомого 12.08.2020, 09:210 Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России 12.08.2020, 09:080 Два ребенка пострадали в ДТП в Порховском районе 12.08.2020, 09:011 Псковских школьников приглашают познавательно отдохнуть в «IT-куб.Псков»
12.08.2020, 08:520 Псковская область получит финансирование на реализацию программы социально-экономического развития 12.08.2020, 08:390 Эксперты рассказали как избавиться от мошеннических звонков 12.08.2020, 08:210 В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным родителям 12.08.2020, 08:021 Кабмин предлагает снизить комиссию для предпринимателей за прием безналичных платежей
12.08.2020, 07:559 Охлобыстин заявил, что Михаил Ефремов страдает синдромом Раскольникова 12.08.2020, 07:460 Названы отрасли с максимальным риском увольнений 12.08.2020, 07:341 Композицию «Щит и меч» в Псковском кремле проверили на безопасность для туристов 12.08.2020, 07:280 Псковичка вышла в суперфинал шоу «Кондитер» на федеральном телеканале
12.08.2020, 07:150 Фонд помощи раненым и задержанным на протестах белорусам собрал миллион долларов 12.08.2020, 07:030 Россияне массово жалуются на нарушения при оформлении кредитных каникул 11.08.2020, 23:590 Более 20 млн человек в мире заразились коронавирусом 11.08.2020, 23:3615 Протестующих на проспекте Дзержинского в Минске разогнали резиновыми пулями
11.08.2020, 23:201 Александр Коновалов: Василий Казарцев - олицетворение целой эпохи арбитров 11.08.2020, 22:541 Залы самбо открылись в Верхолинской и Середкинской школах 11.08.2020, 22:454 Александр Нестерук не исключает возобновления дистанционного обучения осенью 11.08.2020, 22:1910 Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
11.08.2020, 21:492 Авиасообщение между Псковом и Симферополем запустят 18 августа 11.08.2020, 21:392 Новый фонтан планируют установить в Пскове в 2020 году 11.08.2020, 21:274 Врачи научились предугадывать скорую смерть пациента по размеру зрачков 11.08.2020, 20:562 «Юные спецназовцы» посетили музей ретротехники в Печорском районе
11.08.2020, 20:3123 Супротив пиксельного князя не попрешь 11.08.2020, 20:170 Россияне смогут оформить многократные визы в Болгарию на два года 11.08.2020, 19:554 Диетолог назвала способы снизить вред от шашлыка 11.08.2020, 19:441 Госархив рассказал о действовавших 75 лет назад правилах посещения общественной бани в Пскове
11.08.2020, 19:430 Какие патроны трудно найти в Пскове для оружия, рассказали специалисты 11.08.2020, 19:303 Кинозрители выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории 11.08.2020, 19:182 Выставка новых находок археологов откроется в Пскове 17 августа 11.08.2020, 18:480 Сотрудники МЧС начали проверку систем противопожарной защиты в псковских школах
11.08.2020, 18:161 Губернатор поздравил жителей Печорского района с 76-й годовщиной освобождения от захватчиков 11.08.2020, 18:1211 Минздрав России: Вакцина не отменит масок 11.08.2020, 18:031 Об утраченной псковской церкви расскажет гость Александро-Невских онлайн-бесед 11.08.2020, 18:010 Пролет спутников Starlink запечатлели над Мирожским монастырем
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.