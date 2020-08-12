Общество

Эксперт назвала признаки авитаминоза

Искривление ногтей, потеря вкуса и судороги могут указывать на авитаминоз и нехватку минералов, предупреждает нутрициолог Дженни Чиеше. О симптомах, указывающих на нехватку тех или иных веществ, она рассказала изданию Daily Mail.

Койлонихия, или ложкообразные ногти, когда ногтевая пластина истончается и загибается вовнутрь, говорит о недостатке железа. Кровоточивость десен указывает на нехватку витаминов С и К. Болезненность в костях, которая возникает даже в состоянии покоя, свидетельствует о недостатке витамина D. Судороги в ногах - признак низкого уровня магния, кальция, калия и натрия. Язвы и трещины в уголках рта возникают при недостатке витаминов группы В. Потеря вкуса может указывать на нехватку витамина В12, фолиевой кислоты и цинка.

Необходимые витамины и минералы можно получить из пищи — при сбалансированном и разнообразном рационе, включающем фрукты, овощи, мясо, рыбу и крупы, серьезных проблем возникать не должно. При появлении выраженных симптомов авитаминоза стоит обратиться к врачу и сдать анализы — это позволит точно установить, чем именно вызваны симптомы и найти способ с ними справиться.