Общество

Родственников погибшего в 1941 году в Смоленске красноармейца нашли в Бежаницах

В Псковской области поисковики нашли родственников погибшего в 1941 году в Смоленске красноармейца Александра Богачева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в благотворительном фонде «Новотранс-5П».

Останки бойца были обнаружены в ходе разведывательно-поисковых работ на Ельнинском выступе в Смоленской области активистами Межрегионального поискового движения «Костер» и отряда «За Родину» (г. Десногорск, Смоленская обл.).

Личность Александра Богачева удалось идентифицировать благодаря уцелевшему вкладышу в найденном медальоне. Солдат оказался уроженцем села Заполье Псковской области, где до сих пор проживают его родственники.

«Поисковиками была проведена кропотливая архивная работа по поиску родственников красноармейца, и в рамках проекта «Бери шинель, пошли домой» при поддержке фонда «Новотранс-5П» останки героя вернулись на Родину, - рассказал командир МПО «Костер» Николай Красиков. - 9 августа в Бежаницах состоялось торжественное захоронение Александра Богачева. На церемонии присутствовали его внуки, правнуки и праправнуки».