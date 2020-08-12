Общество

Арбузы vs Дыни: СберМаркет проанализировал покупки жителей Пскова

Жители Пскова оказались любителями дынь - как и большинство жителей остальных регионов России.

Федеральный сервис по доставке продуктов на дом СберМаркет проанализировал, как россияне покупали арбузы и дыни с января по июль 2020 года.

Чаще всего Россия отдавала предпочтение дыням — в среднем их покупали в 1,5 раза чаще. Лидером по любви к дыням оказался город Омск — омичи в 2,7 раза чаще покупали именно дыни, чем арбузы. В Москве и Санкт-Петербурге покупатели тоже чаще клали в корзину дыни, но их соотношение по сравнению с арбузами было примерно одинаковым.

Города-любители арбузов оказались в меньшинстве. Среди них Самара и Волгоград. Эксперты по закупкам СберМаркета советуют выбирать арбузы и дыни в магазинах или заказывать онлайн, и не покупать бахчевые около дорог или в местах, где бахчевые лежат на земле. Также не стоит брать разрезанные бахчевые, так как на месте среза могут размножаться бактерии. Спелые арбузы имеют контрастные полоски и сухой хвостик, а спелые дыни при ударе должны издавать глухой звук.

СберМаркет предлагает жителям Пскова заказывать любимые дыни не выходя из дома: это можно сделать на сайте sbermarket.ru или через официальное приложение. Для покупателей доступна быстрая доставка за 2 часа, эксперты по закупкам выберут спелый арбуз, а курьеры бесконтактно отдадут ваш заказ.

Если решили попробовать, доставка первого заказа будет бесплатной до 30 сентября. А для тех, кто уже пользовался сервисом и делал заказ не позже 15 дней назад, доставка будет стоить 1 рубль на заказы от 2000 рублей. *

*Условия распространяются только на стандартные заказы весом до 30 кг. К нестандартным заказам применяются корректировки: +5 руб. к стоимости доставки за каждый дополнительный кг