Общество

Аттракционы в парках Пскова возобновляют работу

Парки Пскова возобновляют работу. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Парк культуры и отдыха Пскова» на своей странице в соцсети ВКонтакте.



Фото: «Парк культуры и отдыха Пскова», ВКонтакте

В частности, с 11 августа уже работает Детский парк с 10:30 до 20:00, а с 13 августа откроется после карантина Ботанический сад – там запустят колесо обозрения, режим работы с 11:30 до 20:00.

С 14 августа снова начинают функционировать аттракционы в Летнем саду, с графиком с 11:00 до 19:00.

Льготные дни: понедельник, четверг.

«Не забывайте о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, о средствах индивидуальной защиты и о соблюдении дистанции - 2 метра», - напомнили в предприятии.