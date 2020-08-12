Общество

Правительство выделит дополнительные средства на доплаты классным руководителям

Правительство России выделит дополнительно около 213 миллионов рублей на доплаты классным руководителям, общий объем федеральных средств на данные цели в 2020 году составит почти 25 миллиардов рублей, заявил в среду премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Мишустин напомнил, что с этого учебного года кабмин вводит специальную выплату 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям в школах, в марте в бюджете были предусмотрены необходимые средства. При этом глава правительства отметил, что с 1 сентября таких учителей во многих регионах станет больше, пишет ТАСС.

«Поэтому сегодня на эти цели дополнительно выделим около 213 млн рублей и распределим их между регионами. Таким образом, на доплаты классным руководителям в текущем году направим почти 25 млрд рублей», — заявил премьер-министр.

По словам Мишустина, непростая работа классных руководителей требует особой поддержки. Вместе с тем он подчеркнул, что должны быть сохранены и ранее установленные региональные доплаты, «об этом президент говорил в своем послании Федеральному Собранию».