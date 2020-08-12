Общество

Ломовоз задействован в вывозе крупногабаритных отходов в Пскове

Крупногабаритные отходы с контейнерных площадок Пскова вывозят с понедельника по пятницу три автомашины ГАЗель и ломовоз. В состав экипажей входят водитель и 1-2 подсобника, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании «Экопром».

Сотрудники ООО «Мехуборка Псков» собирают крупногабаритные отходы вручную, а также механизированным способом.

ГАЗель оснащены мультилифтом — погрузо-разгрузочным механизмом, с помощью которого осуществляется установка и снятие с рамы автомобиля бункера-накопителя. Машина забирает полный бак и устанавливает на его место пустой.

Наиболее универсальными в псковской «Мехуборке» считают ломовозы, оснащенные манипуляторными установками и предназначенные для ликвидации свалок. «Грейфер, или лепестковый захват, позволяет грузить мусор, который лежит «навалом». Таким образом, экономится рабочая сила при погрузке отходов. Эти машины также применяются для вывоза КГМ», - рассказали в компании.

Вывоз крупногабаритных отходов включен в действующий тариф на услуги регионального оператора. КГМ вывозится по графикам, которые составляются на основании заявок управляющих компаний и других лиц, ответственных за содержание контейнерных площадок, а также в результате мониторинга, проводимого регоператором.