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Общество

Руководству Псковской области и личному составу УФСИН представили нового начальника 

12.08.2020 20:36|ПсковКомментариев: 0

Начальник Управления кадров ФСИН России генерал-майор внутренней службы Александр Матвеенко представил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, главному федеральному инспектору Андрею Калинину и личному составу уголовно-исполнительной системы Псковского региона нового начальника, полковника внутренней службы Евгения Старикова.

На встрече с главой региона, главным федеральным инспектором обсуждались вопросы взаимодействия, в ходе которых высшие должностные лица региона познакомились с назначенным начальником регионального управления, пожелали успехов в службе и выразили надежду на тесное сотрудничество, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Кроме того, начальник Управления кадров ФСИН России посетил отдел специального назначения «Зубр», где ознакомился с материальной и технической оснащенностью базы, а также побывал в школе №12 имени Героя России Алексея Ширяева и возложил цветы к памятной доске.

Во второй половине дня Александр Матвеенко официально представил Евгения Старикова личному составу УФСИН России по Псковской области.

В мероприятии приняли участие руководство управления, начальники отделов и служб, руководители подведомственных учреждений УФСИН, председатель Совета ветеранов УИС Владимир Михайлов, члены Общественной наблюдательной комиссии и Общественного совета при УФСИН, представители общественности.

Представляя нового руководителя, Александр Матвеенко выразил уверенность в том, что высокий уровень профессионализма позволят Евгению Старикову с честью справиться с возложенными на него обязанностями.

В ответном слове начальник УФСИН Евгений Стариков поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное ему доверие и выразил готовность к решению поставленных задач совместно с личным составом УИС региона.

Добавим, полковник внутренней службы Евгений Владимирович Стариков родился 22 июля 1968 года в селе Шипуново Алтайского края. В 1990 году окончил Новосибирское высшее командное Краснознамённое училище МВД СССР по командной тактической специальности мотострелковых войск. С 2000 года проходит службу во уголовно-исполнительной системе Российской Федерации.

С 2013 по 2016 г. – заместитель начальника ГУФСИН России по Новосибирской области. В октябре 2016 года назначен начальником УФСИН России по Магаданской области.

Приказом ФСИН России от 24.07.2020 года Евгений Стариков назначен на должность начальника УФСИН России по Псковской области.

Теги: #УФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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