Общество

Великолучан приглашают принять участие в благотворительной акции «Скоро в школу»

Центр социального обслуживания города Великие Луки приглашает всех неравнодушных принять участие в благотворительной акции «Скоро в школу». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, каждый участник может помочь юным великолучанам подготовиться к школе.

Для этого необходимо принести любые школьные принадлежности в центр социального обслуживания на проспекте Гагарина, 8 или в отделение социальной помощи семьям и детям на улице Вокзальной, 23.

«Когда ребенок идет в школу – это значимое событие для любой семьи. Родители и дети готовятся к нему основательно: приобретают тетрадки в глянцевой обложке с героями любимых мультфильмов, канцелярские принадлежности, яркие рюкзаки, красивую школьную форму. Всем хочется купить для своего ребенка только самое лучшее. Правда, получается это не у всех, особенно в наше непростое время. Давайте вместе соберем великолукских ребятишек в школу! Искренне благодарим заранее всех, кто примет участие в акции помощи детям», - подчеркнули организаторы акции.