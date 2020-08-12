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Названы места, где сегодня и завтра ночью в Псковской области лучше всего наблюдать красивое астрономическое явление

Сегодня ночью жители Псковской области смогут наблюдать максимальное количество персеид - белые светящиеся линии, которые расчеркивают ночное небо на несколько секунд. При ясной погоде Персеиды будут видны невооруженным глазом, достаточно только привыкнуть к темноте.

Фото: сообщество «Клуб любителей астрономии Псковской области», Максим Евдокимов

В клуб любителей астрономии Псковской области в соцсети ВКонтакте напомнили, что метеорный поток Персеиды активен с 17 июля по 24 августа. Общая повышенная активность может наблюдаться с 5 по 20 августа.

В этом году Международная метеорная организация прогнозирует наступление пика активности 12 августа с 16:00 до 19:00. Максимум активности придется на убывающую Луну в последней четверти, поэтому наиболее продуктивные наблюдения будут до полуночи в ночь с 12 на 13 августа, а также в ночь с 13 на 14 августа 2020 года.

К сожалению, согласно большинству сводок погодных прогнозов, в Пскове и его ближайших окрестностях вечером 12 августа и ночью 13 августа ожидается облачная погода или переменная облачность. Наиболее благоприятная погода для наблюдений ожидается к северу от Пскова в Гдовском районе - вечер будет малооблачным или даже полностью ясным.

«Повышенная активность потока сохранится и в последующие ночи, а Луна будет значительно меньше мешать наблюдениям слабых метеорных потоков», - отмечают астрономы.

Для астропейзажных фотографий они порекомендовали интересные места в направлении деревни Ветвенник или деревни Ремда Гдовского района. «Дорога туда вроде более-менее нормальная», - добавили любители астрономии.