Общество

Переход на третий этап снятия ограничений в Псковской области будет рассмотрен 14 августа

В пятницу, 14 августа на очередном заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 в Псковской области будет обсуждаться возможность перехода на третий этап снятия ограничений. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Ранее, 5 августа, Михаил Ведерников на совещании с медиками уже отмечал, что при сохранении текущей эпидемиологической обстановки через неделю можно будет говорить о третьем этапе снятия ограничительных мер.

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«Мы справились с ростом заболеваемости благодаря самоотверженной работе медиков, ответственности наших граждан, помощи президента, правительства и поддержке других регионов. Полученный опыт позволяет нам сохранять стабильную, контролируемую эпидобстановку», - заявил тогда губернатор.

Глава региона отметил, что на третьем этапе снятия ограничений речь, в первую очередь, пойдет о бассейнах, театрах и кинотеатрах.