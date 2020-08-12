За сутки областными рекордсменами по приросту заболевания COVID-19 стали Псков и Дедовичский район

За минувшие сутки в Пскове зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом и 4 – в Псковском районе. Сравнительно большой прирост показал и Дедовичский район – там 8 новых случаев инфицирования. Такие выводы можно сделать на основе опубликованной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в Instagram статистики.
По два заболевших выявлено за сутки в Островском, Невельском и Новосокольническом районах.
В Великих Луках, Порховском, Плюсском и Опочецком районах – по одному заболевшему за минувший день.
Напомним, всего за минувшие сутки в регионе выявлено 32 два новых случая заболевания COVID-19. C начала пандемии количество подтвержденных случаев в Псковской области составляет 4070.