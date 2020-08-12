Общество

Отрицательный резус-фактор повышает риск заражения коронавирусом

Ученые из Университета Барселоны (Испания) и Университета Кампинас (Бразилия) изучили обстоятельства, которые вызывали быстрое распространение коронавируса в 126 странах. Исследователи пришли к выводу, что экспоненциальный рост числа заражений характерен для стран, в которых существует большое число жителей с отрицательным резус-фактором (Rh-). В частности, к ним относятся Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария, США. Во всех этих государствах действительно был отмечен «взрывной» характер распространения COVID-19.

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом, пишет газета «Известия». Перечисленные патологии зачастую сопровождают COVID-19, причем являются как факторами более высокой вероятности заражения, так и часто возникают в ходе болезни.

«Мы сегодня еще многого не знаем о COVID-19, вполне можно допустить, что риск заражения повышен у людей с отрицательным резусом», - добавил ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

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В мае Минздрав России отмечал, что в настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора.