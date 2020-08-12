Общество

В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Технология распознавания лица в банкоматах может использоваться для предоставления финансовых услуг без идентификации клиентов в офисе. Оформление кредитов и депозитов по биометрии в АТМ уже изучается одним из российских банков

Для граждан функционал упростит оформление ссуды, а банкам он позволит расширить клиентскую базу, пишет газета «Известия».

По «антиотмывочному» закону, чтобы открыть счет клиенту и выдать ему кредит, банк обязан идентифицировать гражданина по паспорту в офисе. Начать обслуживание клиента без личной встречи можно, только если он сдал слепки лица и голоса в Единую биометрическую систему.