Общество

Почти 750 тысяч человек в мире скончались от коронавируса

Число летальных исходов в результате заражения коронавирусной инфекцией в мире возросло до 748 тысяч 416. При этом выздоровели 12 млн 770 тысяч 518 инфицированных пациентов. Соответствующую информацию разместил университет Джонса Хопкинса утром 13 августа.

Наиболее число заражений CVOVID-19 зарегистрировано в США (5 млн 197 тысяч), Бразилии (3 млн 164 тысячи 785), Индии (2 млн 329 тысяч 638), России (900 тысяч 745) и Южной Африке (568 тысяч 919).

Вечером 11 августа в мире было зарегистрировано 20 млн 166 тысяч 415 случаев заражения коронавирусом.