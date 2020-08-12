Общество

Беспилотный вертолет-тяжеловоз для Арктики создали в России

Беспилотный вертолет, способный переносить грузы массой до 80 кг на расстояния до 200 км в условиях Крайнего Севера, разработали российские инженеры конструкторского бюро «Русь». R-2200 сможет приземлиться на качающуюся палубу корабля или движущуюся грузовую платформу, пишут «Известия».

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Грузы массой до 80 кг составляют большую часть трафика в труднодоступных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока — это средний вес оборудования для нефтедобычи и геологической разведки. Доступ к таким территориям зачастую есть только по воздуху. Некоторые товары, например лекарства или аппаратуру для научных исследований, необходимо доставлять максимально быстро.

Вылеты вертолетов стоят дорого — 70–150 тыс. рублей за один час полета. В связи с этим потребовалось новое экономичное средство доставки, которое могло бы работать эффективно и безотказно в условиях Севера.

R-2200 сможет доставлять грузы массой до 80 кг. Длина беспилотника — чуть менее 4 м, ширина — почти полтора. Час аренды обойдется всего в 20 тыс. рублей, что выглядит существенной экономией по сравнению с обычным вертолетом.

Чем меньше нагрузка, тем дольше вертолет сможет находиться в воздухе. С 80 кг на борту он сможет пролететь 80 км, а с грузом в 60 кг — до 200 км.

Разработчики также планируют применять его для разведки местности — например, для составления предварительной карты залегания полезных ископаемых или получения информации о ледовой ситуации в море.