Общество

Голливудский актер Киану Ривз назвал причину угрюмости россиян

Знаменитый голливудский актер Киану Ривз, несколько лет назад побывавший в Санкт-Петербурге на съемках фильма «Джон Уик», рассказал, почему россияне редко улыбаются.

По словам артиста, россияне постоянно хмурые из-за специфической внешних условий, в которых они живут. Киану Ривз признался, что долго не понимал этой черты в жителях РФ, пока не пробыл в стране некоторое время, которое заняли съемки, пишет «Царьград».

«Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе», — сказал актер.

Вместе с тем актер уточнил, что за суровым выражением лица жителей России чаще всего кроется «широкая, светлая душа». При этом Ривз не упустил возможность подкрепить другой стереотип о россиянах, отметив, что в деле веселья и отдыха они могут дать фору любому, а впечатлений после поездки ему хватит еще на несколько лет.