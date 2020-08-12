Общество

Турчак: Выделение допсредств на школьные автобусы сделает перевозки безопасными и комфортными

Секретарь Генсовета «Единой России» выразил благодарность премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову за решение о выделении дополнительно 5 млрд рублей на закупку школьных автобусов. Ранее партия обращалась с таким предложением в правительство, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«"Единая Россия" неоднократно поднимала этот вопрос. Школьные автобусы активно используются в сельской местности, и зачастую автопарк состоит из старых машин, которые находятся на грани истечения сроков эксплуатации, - отметил Андрей Турчак. - Мы рады, что коллеги в правительстве поддержали нашу инициативу. Сегодняшнее решение направить 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на закупку более 2 тысяч новых школьных автобусов для регионов сделает школьные перевозки более безопасными и комфортными. И одновременно — окажет дополнительную поддержку отечественному автопрому».

Напомним, ранее правительство одобрило предложение «Единой России» продолжить финансирование программы «Школьный автобус». Эту тему поднял губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин на селекторном совещании о мероприятиях партии по реализации общенационального плана по восстановлению экономики. Он отметил, что регион направлял в план восстановления экономики соответствующее предложение.