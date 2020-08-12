Общество

Забор за полмиллиона появится вокруг псковского колледжа

Металлическое ограждение появится по периметру территории Псковского колледжа профессиональной подготовки и сервиса (улица Народная, 18, 20). Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото из конкурсной документации

Ограждение будет выполнено из оцинкованной сварной сетки 3D Gitter с полимерным покрытием зеленого цвета. Его высота составит от 1,7 м до 1,8 м.

Распашные двустворчатые ворота и одностворчатую калитку выполнят из аналогичного материала.

На указанные работы направят 505 тысяч рублей. Забор предполагается установить в течение 30 дней с момента заключения контракта. Подрядчика определили 12 августа.