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Общество

Лифт в городской больнице Пскова заменят до 15 декабря

13.08.2020 10:55|ПсковКомментариев: 0

В левом крыле трехэтажного главного корпуса Псковской городской больницы (улица Коммунальная, 23) заменят больничный лифт. Соответствующая конкурсная документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Рабочим предстоит демонтировать существующий лифт грузоподъемностью 500 кг со скоростью движения кабины 0,5 м/сек и высотой подъема 6,6 м, а затем произвести монтаж больничного лифта на три остановки.

Работы необходимо выполнить до 15 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 134 тысячи 950 рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе по определению подрядчика принимаются до 20 августа, аукцион пройдет в тот же день.

Теги: #больница #лифт
Источник: Псковская Лента Новостей
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