Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Как обычно по четвергам, постоянные ведущие передачи Максим Костиков, Александр Савенко и Константин Калиниченко будут обсуждать вместе с радиослушателями главные темы общественно-политической жизни.

В центре внимания журналистов сегодня - ситуация, складывающаяся в соседней Белоруссии после президентских выборов. По официальным данным, уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом оппозиция не признает результаты голосования, считает победителем Светлану Тихановскую и требует пересмотра итогов выборов. В Минске и других городах Белоруссии проходят массовые акции, силовики жестко подавляют протест.

Какие варианты разрешения кризиса возможны? Какими могут быть последствия событий в Белоруссии для нашей страны? Повлияют ли они на общественно-политические процессы в России, в том числе на грядущие парламентские выборы?

Присоединяйтесь к беседе по телефону прямого эфира 56-73-72.