Общество

Легко ли строителю найти работу в Псковской области?

В Псковской области компании из разных регионов опубликовали почти 1 200 предложений о работе для строителей со средней зарплатой в размере 62 000 рублей, речь идет, в том числе, о вариантах с вахтой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе hh.ru.

В вакансиях по России в целом средний предлагаемый доход составляет 60 000 рублей. Ожидания строителей из Псковского региона, судя по данным из резюме на hh.ru, оказались на 22 000 меньше того, что могут предложить работодатели, - 40 000 рублей.

Самый высокий спрос в профобласти строительства сохраняется на инженеров ПТО, сварщиков, электрогазосварщиков, инженеров-сметчиков, электромонтажников, геодезистов, специалистов по охране труда. Причем работники строительных специальностей требовались не только строительным компаниям, соискателей из этой сферы привлекали работодатели из отраслей услуг для бизнеса, розничной торговли, промышленного оборудования и техники, металлургии и металлообработки.

Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в сфере строительства в Псковской области: