Общество

Спустя два года после конкурса дом Левена в Пскове получит проект капремонта

Научно-проектную документацию на капитальный ремонт кровли и фасада дома Артура Левена XIX-XX вв. на улице Гоголя в Пскове разработает ООО «Августина». Организацию определили 12 августа - спустя два года с момента размещения соответствующей закупки в Единой информационной системе в сфере закупок.

На разработку проектно-сметной документации направлено 566 тысяч 300 рублей.

Каменный двухэтажный дом на улице Гоголевской (ныне улица Гоголя) вблизи Златоустовского переулка (ныне Комсомольского переулок) был построен в 1912 году потомственным почетным гражданином города Пскова Артуром Левеном.

В годы Великой Отечественной войны здание частично пострадало и было полностью восстановлено к 1948 году. Новым владельцем дома, по решению Горисполкома от 20/IV-1948, стал Псковский областной Зооветснаб.

В 1950-х годах основную площадь дома занимала поликлиника. В этот период в здании сохранялось печное отопление, действовал водопровод, канализация, имелось электричество.

В начале 1950-х годов к боковому брандмауэрному фасаду дома было пристроено новое двухэтажное каменное здание (улица Гоголя, 2), заменившее собой разобранную деревянную постройку конца XIX века.

В сентябре 2005 года бывший дом Левена (улица Гоголя, 4) был передан Территориальному управлению Росимущества по Псковской области на праве оперативного управления.

С 2018 года здание на праве оперативного управления передано Управлению Министерства юстиции России по Псковской области.