Общество

Тени для век: новые предложения и классические текстуры

Тени стали обязательным продуктом для выполнения макияжа в 30-е годы и связано это с динамичным развитием кинематографа. Необходимо было искать новые формы грима и этот процесс значительно ускорился с появлением цветного кино.

Сегодня ряд косметических брендов работают над тем, чтобы тени для век стали более универсальными. В каталогах некоторых марок эти продукты, кроме своего классического предназначения, также используются для оформления губ и бровей (отдельные оттенки) или в качестве подводки для глаз и румян.

Тем, кто предпочитает традиционные формы предлагаем краткий обзор основных текстур и их возможностей: