Тени для век: новые предложения и классические текстуры

Тени стали обязательным продуктом для выполнения макияжа в 30-е годы и связано это с динамичным развитием кинематографа. Необходимо было искать новые формы грима и этот процесс значительно ускорился с появлением цветного кино.
Сегодня ряд косметических брендов работают над тем, чтобы тени для век стали более универсальными. В каталогах некоторых марок эти продукты, кроме своего классического предназначения, также используются для оформления губ и бровей (отдельные оттенки) или в качестве подводки для глаз и румян.
Тем, кто предпочитает традиционные формы предлагаем краткий обзор основных текстур и их возможностей:
Сухие. Могут создавать различное покрытие - матовое, атласное, блестящее (например, металлик, перламутр). Очень просты в нанесении, но для повышения стойкости рекомендуется совместное использование с праймером (основой). Упаковка – контейнер с вариантом одного цвета или палетки с разным количеством оттенков, которые можно сочетать между собой. Палетки часто дополняются зеркалом, аппликатором или кистью для нанесения.
Жидкие. Такую форму можно использовать самостоятельно для создания плотного слоя с матовым или блестящим финишем, а также как основу под варианты с сухой текстурой. Продукт обычно помещен в прозрачный флакон с аппликатором. Он не осыпается, не забивается в складки и даже при случайных прикосновениях целостность покрытия сохраняется.
Кремовые. Достаточно разноплановая группа товаров, в которую входят варианты в виде стика, карандаша или средства с гелеподобной текстурой, помещенные в прозрачные баночки. Работать с таким форматом несложно. Стик и карандаш очень удобны в дорожных условиях, ведь для нанесения не требуются дополнительные аксессуары, а растушевку можно выполнить пальцами. Для распределения геля применяем кисть с синтетическим ворсом.
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