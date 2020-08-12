Общество

Более 5000 доз вакцины для профилактики пневмококковых инфекций закупает псковский «Центр СПИД»

Центр профилактики и борьбы со СПИД Псковской области закупает 5088 доз вакцины для профилактики пневмококковых инфекций 13 серотипов. Соответствующая конкурсная документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Вакцину закупают для проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

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Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн 633 тысячи 322 рубля. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 20 августа, аукцион состоится 24 августа. Вакцина должна быть поставлена в течение 10 дней с даты подписания контракта.