Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Судебные приставы в Псковской области - теория и практика

В пятницу, 14 августа, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, деятельности судебных приставов в Псковской области.

Руководитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников в рамках пресс-конференции расскажет об основных итогах деятельности ведомства в этом году, поделится интересными и показательными случаями из практики и уточнит, как на работе со злостными неплательщиками отразилась пандемия коронавируса.

Отдельной темой для разговора станет инициатива по оптимизации исполнительного делопроизводства, созданию профильного многофункционального центра и даже новой концепции работы псковских приставов.

Обязательно коснемся и проблемных вопросов, с которыми приходится сталкиваться как приставам, так и тем, кому приходится доказывать, что долги им начислены по ошибке.

Дата проведения: 14 августа. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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