Общество

Заместителем председателя псковского Арбитражного суда назначен судья из Белгорода

Алексей Коновалов назначен заместителем председателя Арбитражного суда Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Согласно указу президента Российской Федерации от 9 августа 2020 года № 504 Алексей Коновалов назначен на должность на 6-летний срок полномочий.

Коновалов Алексей Иванович родился в 1962 году в Ставропольском крае. В 1988 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» институт им. Д.И. Курского, специальность – правоведение. С 2014 по 2020 годы работал судьей Арбитражного суда Белгородской области.

Имеет пятый квалификационный класс судьи.

Кроме того, судьей Арбитражного суда Псковской области назначена Светлана Алиева.