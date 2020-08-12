Елена Полонская лидирует в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов СЗФО

Глава Пскова Елена Полонская заняла первое место в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова со ссылкой на компанию «Медиалогия».
Глава областного центра набрала медиаиндекс 4 282,0 (показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда).
Второе место в рейтинге занял мэр Вологды Сергей Воропанов, третье - глава администрации Мурманска Евгений Никора. Глава администрации Пскова Александр Братчиков занял четвертое место, набрав медиаиндекс 3 267,0.