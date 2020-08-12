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Общество

Елена Полонская лидирует в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов СЗФО

13.08.2020 17:12|ПсковКомментариев: 0

Глава Пскова Елена Полонская заняла первое место в рейтинге упоминаемости среди первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова со ссылкой на компанию «Медиалогия».

Глава областного центра набрала медиаиндекс 4 282,0 (показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда).

Второе место в рейтинге занял мэр Вологды Сергей Воропанов, третье - глава администрации Мурманска Евгений Никора. Глава администрации Пскова Александр Братчиков занял четвертое место, набрав медиаиндекс 3 267,0.

Теги: #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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